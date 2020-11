Bei der Rettung am Berg herrscht Gleichberechtigung in Tirol

Innsbruck, Kufstein – Damals, zur Jahrtausendwende, waren sie noch „exotisch“. „Das war eine heiße Sache“, erinnert sich schmunzelnd Bergretterin Regina Poberschnigg an ihren Beginn bei der Bergrettung Ehrwald und damit an einen Vorstoß in eine damals echte Männerdomäne. Berührungspunkte zu den Rettern am Berg gab es bereits, nachdem sie als Notfallsanitäterin bei Einsätzen mit dabei war. Als sie dann die Uniform mit dem Edelweiß auf dem grünen Kreuz anziehen wollte, gab es auch heftigen Gegenwind von Bergrettern, „die meinten, wir sollen sie in diesem Bereich gefälligst in Ruhe lassen“. Aber auch von mancher Ehefrau der Kameraden kamen Einwände, wie sie sich erinnert. Andererseits erfuhr sie aber auch viel Zustimmung, erzählt Poberschnigg. Ihr Kampf für die Frauen bei der Bergrettung hat Früchte getragen. Mittlerweile gibt es in Ehrwald zwei Einsatzbergretterinnen und zwei Anwärterinnen. Und – Poberschnigg ist Ortsstellenleiterin, derzeit die einzige in Tirol. Wie sie aus Erfahrung weiß, sind in Ortsstellen, in denen eine Frau Dienst macht, bald neue Bewerberinnen zu finden.