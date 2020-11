Französische Evolution für den Renault Twingo Electric

Elektrisch, praktisch, und sehr kompakt: Der Twingo Electric ist tatsächlich noch einmal 40 Zentimeter kürzer als der Zoe und tritt zum Kampfpreis in die E-Arena.

Äußerlich bleibt der sympathische Stadtfloh beinahe der Alte – bis auf ein paar der üblichen blauen Deko-Elemente, auf die sich die Elektrowelt irgendwie als gemeingültiges Signum geeinigt hat. Die im Boden verbaute 21,4-kWh-Batterie wird flüssigkeitsgekühlt, E-Motor, Getriebe und Leistungsmanagement sind vom aktuellen Zoe abgeleitet. Für den Twingo leistet das Aggregat 82 PS und 160 Newtonmeter Drehmoment – mehr als genug für ein flottes Vorankommen im City-Verkehr, aber auch auf Überland-Passagen. Die angegebenen 12,9 Sekunden für den Hunderter-Sprint fühlen sich real wesentlich flinker an, was dem flotten Antritt des E-Motors zu verdanken ist.

Im WLTP-Schnitt sind 190 Kilometer Reichweite drin, im reinen Stadtbetrieb mit entsprechend hoher Energierückgewinnung kann es sogar fast die Hälfte mehr werden. Bei Testfahrten in und um Wien mit gemischter Anwendung der drei Rekuperationsstufen ergab der ausgewiesene Stromkonsum im Stadtverkehr eine Reichweite von 230 Kilometern, auf den Stadtautobahn-Distanzen von knapp 150 Kilometern – womit die Angaben des Messzyklus auch in der Praxis weitgehend bestätigt werden.

Was die Bedienung angeht, hat Renault die angenehm simple Variante des größeren Zoe übernommen: Mit einem Automatik-Wählhebel, wie auch bei konventionellen Antrieben gewohnt, in Drive-Stellung nach links gedrückt, werden die Rekuperations-Stufen angewählt. In der höchsten ist der Twingo Electric im Ein-Pedal-Modus zu fahren, mit dem Fuß gebremst werden muss hier höchstens noch zum unmittelbaren Anhalten. Die batteriebedingt knapp 1200 Kilo Leergewicht machen sich auf unruhigen Straßenoberflächen ein wenig bemerkbar, weil die Fahrwerksdämmung doch hörbar mit dem Zusatzgewicht zu kämpfen hat. Auf gutem Asphalt gibt es dafür im Gegenzug satteres Handling und solides Fahrgefühl.