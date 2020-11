Fliegende Fäuste und Schweineinnereien in Taiwans Parlament

Im taiwanesischen Parlament ist es am Freitag hoch hergegangen. Abgeordnete der größten Oppositionspartei Kuomintang (KMT) warfen Schweineinnereien auf andere Parlamentarier und prügelten sich mit diesen, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtete. Sie versuchten dadurch Fragen an Premier Su Tseng-chang in einer erbitterten Debatte über die Erleichterung von Importen amerikanischen Schweinefleisches zu verhindern.