14 Stationen mit teilweise meditativen Übungen laden am Riedenberg in Thiersee – teilweise im Hochmoor – zum "Waldbaden".

Thiersee – Entspannung soll es bringen, das „Waldbaden“ in Thiersee. Doch dem zuständigen Naturschutzbeauftragten des Landes treibt es den Puls in die Höhe. Mitte Oktober präsentierten TVB Kufsteinerland und die Gemeinde 14 neue Stationen am Riedenberg, die „Wald-Badegäste“ bis ins Hochmoor führen. Nun stellt sich heraus: Für eine davon fehlt die naturschutzrechtliche Bewilligung.