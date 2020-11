In der Spur bleiben heißt für den Wacker Rapid schlagen

Der intensive Cupfight hinterließ bei den Schwarzgrünen keine personellen Spuren. Trainer Daniel Bierofka kann aus dem Vollen schöpfen. Ob Markus Wostry, der nach Verletzungspause in Graz 90 Minuten absolvierte, auch gegen den grünweißen Talenteschuppen aufläuft, ließ sich Bierofka noch offen. Bezüglich Aufstellung verweist der FCW-Coach darauf, dass er eine Mannschaft entwickeln und sich nicht nur auf elf Fixspieler konzentrieren will. Und das Pokal-Achtelfinale gegen Sturm habe gezeigt, dass man sich auf Kicker der vermeintlich zweiten Reihe voll verlassen kann.

„Manchmal muss man einen Schritt zurückgehen, um dann zwei nach vorne zu machen“, verweist Bierofka darauf, dass er seine Truppe nach der bitteren 0:4-Heimpleite gegen BW Linz jetzt voll in der Spur sieht. „Wir haben eine DNA entwickelt, die zu greifen beginnt“, verweist der Trainer stolz auf die Darbietung in Graz: „Wir haben unser Spiel bei einem Bundesligisten selbstbewusst durchgezogen.“

Diese Wacker-DNA sollen die Rapid-Amateure zu spüren bekommen. Nach zuletzt zehn Zählern in vier Spielen muss heute ein „Dreier“ auf dem Punktekonto verbucht werden. „Unterschätzen darf man die jungen Rapidler nicht. Sie wollen sich präsentieren, was fehlt, ist die Erfahrung in gewissen Situationen. Und das müssen wir nützen“, nimmt Bierofka, der Torjäger Ronivaldo wieder von Beginn an stürmen lässt, seine Profis in die Pflicht, den dritten Saison-Heimsieg einzufahren.