Alle Innsbrucker Messen im Frühjahr wegen Corona abgesagt

Es seien umfangreiche Gespräche mit Anbietern, Kunden, Partnern, Beteiligten sowie in Frage kommenden Fachleuten, aber auch innerhalb der Gesellschaft CMI geführt worden, so die Messe in einer Aussendung. Alle Gespräche, Erörterungen und Überlegungen wären zu dem Ergebnis gekommen, dass es nicht sinnhaft möglich ist, diese Veranstaltungen durchzuführen. Allerdings würden die Veranwortlichen an Überlegungen und Softwarelösungen arbeiten, um gegebenenfalls die drei abgesagen Messen alternativ als „virtuelle“ Plattformen anbieten zu können. „Wir arbeiten aber derzeit auch intensiv daran, die Tiroler Frühjahrsmesse auf einen Frühsommertermin zu verschieben“, so Messedirektor Christian Mayerhofer.