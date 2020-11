Nawalny fordert EU-Sanktionen gegen russische Oligarchen

Der russische Kreml-Kritiker Alexej Nawalny hat EU-Sanktionen gegen russische Oligarchen gefordert. „Es ist sinnlos, Oberste, Generäle oder Leute zu sanktionieren, die definitiv nicht viel ins Ausland reisen (...), nicht viel Besitz oder Bankkonten in Europa haben“, sagte Nawalny am Freitag bei einer Anhörung im Europaparlament.

Der Grund für das Vorgehen gegen Kritiker von Präsident Wladimir Putin sei immer Geld, so Nawalny. „Deshalb sollte die EU das Geld, die Oligarchen ins Visier nehmen.“ Der heute 44-Jährige nahm per Video an einer Anhörung im Auswärtigen Ausschusses des Europaparlaments zur Lage in Russland vor den Parlamentswahlen im kommenden Jahr teil.