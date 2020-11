TVB Wilder Kaiser lässt es künftig an Silvester nicht mehr knallen

Ellmau – Bisher wurde im Gebiet des TVB Wilder Kaiser (Söll, Scheffau, Ellmau, Going) gleich dreimal Silvester gefeiert. Das erste Mal beim Vorsilvester in Scheffau, dann zum eigentlichen Jahreswechsel am 31. Dezember in allen Orten und am 1. Jänner beim Klangfeuerwerk in Söll bzw. beim abendlichen Neujahrsfeuerwerk in Ellmau. Heuer ist alles anders. Wobei derzeit komplett ungewiss ist, ob Feuerwerke überhaupt erlaubt sein werden. Ganz unabhängig davon wollen die Touristiker rund um den Kaiser mit gutem Beispiel vorangehen. Daher wird es kein offizielles Feuerwerk geben. Der Tourismusverband hat sich gemeinsam mit den Gemeinden dazu entschlossen, komplett auf Pyrotechnik zu verzichten.