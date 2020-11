Mit der Technik sprechen lernen: Programmieren als Schulfach in Osttirol

Für das Leader-Projekt ist bereits ein Atomkraftmikroskop in Betrieb, das die Anziehungskraft zwischen Atomen messen kann.

Lienz – Jeder Anfang ist schwer, heißt es. Das gilt auch für das Erlernen einer Sprache. Eine technische Sprache wiederum ist das Programmieren. Ein grundsätzliches Verständnis dafür soll bald auch in den Osttiroler Oberstufen im Schulunterricht vermittelt werden, wohl auch, weil die Digitalisierung unseren Alltag, aber auch unser Arbeitsleben längst erreicht hat und nicht nur im Bezirk Fachkräfte gefragt sind.

„Im Programmieren von Elektronikbausteinen steckt auch viel Raum für Kreativität“, sagt Fadi Dohnal, wissenschaftlicher Leiter der Division Mechatronik der UMIT am Campus in Lienz. „Durch Tinkering, damit ist spielerisches Ausprobieren an praktischen Steuerungen mittels Programmbausteinen gemeint, können neue Ideen und Lösungsansätze entstehen. Die gemeinsame Arbeit daran macht Spaß, erst recht, wenn eine gewünschte Umsetzung erreicht wird. Ergebnisse lassen sich teilen und können Basis für neue Anwendungen sein.“