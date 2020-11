Kombi-Springen in Ruka abgesagt - Rehrl als 2. in Loipe

Das Springen beim dritten Weltcup-Bewerb der Nordischen Kombinierer in Ruka ist am Sonntag wegen Windes abgesagt worden. Es kommt dadurch die Qualifikation vom Samstag in die Wertung. Der Steirer Franz-Josef Rehrl geht demnach um 14.55 Uhr als Zweiter in den entscheidenden 10-km-Lauf. Sein Rückstand auf den führenden Japaner Ryota Yamamoto beträgt 57 Sekunden. Nur zwölf Sekunden hinter Rehrl lauert als Dritter der Norweger Jarl Magnus Riiber, Sieger vom Freitag und Samstag.