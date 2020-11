Laut US-Botschaft Explosionen in Eritreas Hauptstadt Asmara

In der Hauptstadt Eritreas am Horn von Afrika ist es nach Angaben der US-Botschaft zu Explosionen gekommen. Am Samstagabend hätten sechs Explosionen Asmara erschüttert, teilte die Botschaft in Asmara in der Nacht auf Sonntag mit. Sie riet US-Bürgern in Eritrea, zuhause zu bleiben und wegen des andauernden Konflikts in der Region Tigray im Nachbarland Äthiopien wachsam zu sein. Der Hintergrund der Explosionen war laut US-Diplomaten zunächst unklar.