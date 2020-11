Äthiopiens Regierung erklärt Offensive für beendet

Nach mehr als drei Wochen erbitterter Kämpfe hat die Regierung Äthiopiens ihre Offensive in der Region Tigray nach eigenen Angaben beendet. „Die Föderalregierung beherrscht nun die Stadt Mekelle komplett“, sagte Ministerpräsident Abiy Ahmed am Samstag über die Hauptstadt der Region Tigray. Der Militäreinsatz sei mit größter Präzision erfolgt und habe sichergestellt, dass Zivilisten nicht zum Ziel geworden seien, hieß es. Die TPLF äußerte sich zunächst nicht zu der Verkündung.

Doch Experten mahnten am Sonntag, dass das Ende der Offensive nicht unbedingt das Ende des Konflikts bedeute. Nach Monaten der Spannungen hatte Äthiopiens Regierung Anfang November eine Offensive gegen die Volksbefreiungsfront von Tigray (TPLF) eröffnet, die in der Nordregion an der Macht ist. Während die TPLF den äthiopischen Streitkräften vorwarf, auch Zivilisten anzugreifen, bestand die Zentralregierung darauf, dass nur militärische Ziele der TPLF angegriffen und Zivileinrichtungen sowie Wohngebiete geschont worden seien.