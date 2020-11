ManU-Stürmer Cavani beendet Southampton-Serie

Starstürmer Edinson Cavani hat am Sonntag die Ungeschlagen-Serie von Southampton beendet. Beim 3:2-Auswärtssieg von Manchester United in der 10. Runde der englischen Fußball-Premier-League bewahrte der Neueinkauf sein Team mit seinen ersten Toren für United (74., 93.) vor einer Niederlage. Das vom Österreicher Ralph Hasenhüttl betreute Southampton verspielte dabei eine 2:0-Pausenführung und musste spät die erste Niederlage seit der 2. Runde einstecken.

Jan Bednarek (23.) und James Ward-Prowse (33.) schossen die vorerst weiter fünftplatzierten „Saints“ in Front, Bruno Fernandes leitete mit seinem Tor in der 60. Minute die Wende ein. Die Gäste waren fortan drückend überlegen, Cavani stand zweimal goldrichtig.

Der LASK trifft am Donnerstag (18.55 Uhr) in der Europa League wohl auf den aktuellen Spitzenreiter der Premier League. Tottenham ist nach einem 0:0 bei Chelsea im London-Derby weiter Tabellenführer vor dem punktegleichen Titelverteidiger Liverpool. Leicester City, das ein um sechs Tore schlechteres Torverhältnis gegenüber Tottenham hat, könnte am Montag mit einem Sieg gegen Fulham noch mit dem Duo gleichziehen.