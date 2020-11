Iran will Spannungen mit den USA unter Biden abbauen

Der Iran will die Spannungen mit den USA unter einer Präsidentschaft Joe Bidens abbauen. „Wir wollen ja keine Freundschaft anfangen, sondern nur unnötige Spannungen und Feindseligkeiten abbauen“, sagte Außenminister Mohammad Javad Zarif in einem am Montag veröffentlichten Video-Interview des Nachrichtenportals Entekhab.