Serbien will Botschafter von Montenegro doch nicht ausweisen

In dem diplomatischen Streit mit Montenegro will die serbische Regierung nach eigenen Angaben auf Deeskalation setzen. Serbien habe beschlossen, den Botschafter Montenegros nun doch nicht auszuweisen, sagte Ministerpräsidentin Ana Brnabic am Sonntag vor Journalisten. Belgrad wolle „die Hand der Zusammenarbeit und Freundschaft“ ausstrecken.

Noch am Samstag hatten Montenegro und Serbien angekündigt, den Botschafter des jeweils anderen Landes auszuweisen. Das montenegrinische Außenministerium erklärte den serbischen Botschafter Vladimir Bozovic zur „Persona non grata“, weil dieser sich in die inneren Belange des Landes eingemischt habe. Hintergrund waren umstrittene Äußerungen des Diplomaten zur Geschichte beider Länder.

Belgrad hatte daraufhin den montenegrinischen Botschafter Tarzan Milosevic zur unerwünschten Person erklärt und ihn aufgerufen, binnen 72 Stunden das Land zu verlassen.

In Montenegro steht ein Machtwechsel bevor. Am Mittwoch soll eine neue pro-serbische Regierung vereidigt werden. Der designierte Ministerpräsident Zdravko Krivokapic kündigte an, dass sein Kabinett an der „Heilung der Beziehungen Montenegros zu Serbien“ arbeiten werde.