Erdgas-Forschungsschiff „Oruc Reis“ zurück in der Türkei

Das türkische Forschungsschiff „Oruc Reis“ ist nach monatelanger umstrittener Erkundung von Erdgasvorkommen im östlichen Mittelmeer in die Türkei zurückgekehrt. Das Schiff lag nach Angaben der Plattform Marinetraffic Montagfrüh am Hafen der Küstenstadt Antalya. Der Einsatz war am Sonntag ausgelaufen und zunächst nicht verlängert worden.