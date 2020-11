Untersuchungen zur Ursache von Grosjeans Feuerunfall

Der Haas-Pilot zog sich aber keine Brüche zu, nachdem er bei rund 220 km/h in die Streckenbegrenzung gedonnert war. Das Monocoque bohrte sich dabei in die Leitschiene. Wie Roberts berichtete, schmolz das Visier an Grosjeans Helm, als die Flammen loderten.

Grosjean soll bereits am Dienstag aus dem Krankenhaus entlassen werden. Dies kündigte der US-Rennstall Haas am Montag nach einem Besuch von Teamchef Günther Steiner bei dem Franzosen an. Die Behandlungen von Grosjeans Verbrennungen an beiden Handrücken würden gut verlaufen.