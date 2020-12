Ein gesunder Duft: Wie ätherische Öle die Gesundheit fördern

Düfte sind die Gefühle der Blumen. So formulierte es einst der deutsche Romantiker Heinrich Heine. Eine feine Note von Vanille oder ein Hauch Zeder in der Luft fühlt sich auch für viele Menschen kuschelig an. Der Duft hüllt sie ein wie eine samtige Decke. Ein Spritzer Zitrone zaubert ihnen ein frisches Lachen ins Gesicht und Lavendel lässt sie zur Ruhe kommen.