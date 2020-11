49-Jähriger schoss sich bei Pistolenreinigung in Oberkörper

Bei der Reinigung einer seiner Waffen hat sich am Sonntagabend in Wien-Simmering ein Mann im Oberkörperbereich schwer verletzt. Der von einem Schuss aus einer Pistole getroffene 49-Jährige konnte selbst noch Rettungsdienst und Polizei verständigen, er wurde nach notfallmedizinischer Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.