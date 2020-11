Schüler und Lehrer durch zweiten Lockdown stärker belastet

Deutlich mehr Schüler als im Frühjahr verfügen mittlerweile über eine ausreichende Computer-Ausstattung, um daheim zu lernen (71 gegenüber 36 Prozent). Allerdings ist auch diesmal nach Angaben der Lehrer wieder jeder sechste Schüler der Meinung, er habe gerade Ferien und mehr als jeder Zehnte arbeitet immer noch nicht aktiv an den Schulaufgaben daheim mit. Ebenfalls jeder zehnte Schüler ist laut den Lehrern digital nicht erreichbar, an den Sonderschulen sind es sogar fast dreimal so viele.