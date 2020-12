Die Perchten trommeln in Breitenbach vor der Tür

Breitenbach – Es dürfte laut werden in Breitenbach. Die organisierten Perchtenläufe bleiben heuer zwar aus – das Brauchtum will man in der Unterländer Gemeinde aber trotz Pandemie am Samstagabend aufleben lassen. „Jeder Percht ist aufgefordert, am Samstag um 18 Uhr vor der eigenen Haustür zu trommeln, die Bockhörner zu blasen und die Glocken und Schellen zu läuten“, ruft Feuerwehrkommandant Peter Huber, Trommler der Hamme-Pass auf, ein Zeichen für den Zusammenhalt der Dorfgemeinschaft zu setzen. „Heuer lebt bei uns das Brauchtum in abgeänderter Form, mit Sicherheit und Abstand, aber trotzdem unverfälscht und echt.“