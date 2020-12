Viele freiwillige Helfer für Massentests in Innsbruck

Massentests könnten dazu beitragen, die Infektionszahlen zu senken, „aber sie sind nur ein Puzzlestein". Niki Popper, Simulationsforscher an der TU Wien, plädiert dafür, sich an den Tests zu beteiligen. Man müsse aber so realistisch sein, dass man bis in den Frühling mit gewissen Einschränkungen und Maßnahmen werde leben müssen.