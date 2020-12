Kampf gegen Online-Riesen: „Wie David gegen Goliath“

Auch WKO-Handelsobmann Rainer Trefelik appelliert an die Konsumenten, lokal zu shoppen. „Bitte unterstützen Sie mit Ihrem Einkauf den Handel in Österreich“, so Trefelik in einer Presseaussendung. „Ihre Kaufentscheidung hilft, den Fortbestand der Geschäfte und von Arbeitsplätzen zu sichern.“