Herve Le Tellier wird mit dem Prix Goncourt ausgezeichnet

Der französische Literaturpreis Prix Goncourt geht in diesem Jahr an den Autor Herve Le Tellier. Der 63-Jährige erhält Frankreichs begehrte Literaturauszeichnung für „L‘Anomalie“, wie die Jury am Montag in Paris mitteilte. Das Buch handelt von einem verrückten Ereignis, das das Leben von Hunderten von Passagieren auf einem Flug von Paris nach New York auf den Kopf stellt.