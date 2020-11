Getöteter Atomwissenschafter: Neue Vorwürfe gegen Israel

Bei dem tödlichen Attentat auf den iranischen Atomforscher Mohsen Fakhrizadeh ist nach Angaben Teherans offenbar eine ferngesteuerte Waffe eingesetzt worden. Die Nachrichtenagentur FARS berichtete am Montag ohne Angabe von Quellen, ein auf einem Pick-up montiertes „ferngesteuertes Maschinengewehr“ habe die Schüsse abgegeben. Ein Vertreter des Obersten Nationalen Sicherheitsrates des Iran beschuldigte Israels Geheimdienst sowie im Exil lebende Oppositionelle.

Der Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrates, Ali Shamkhani, sprach in einem von FARS und dem Staatsfernsehen verbreiteten Interview von einer „völlig neuen, professionellen und spezialisierten“ Aktion zur Tötung des Forschers. Es sei „elektronische Ausrüstung“ eingesetzt worden und es sei „niemand am Tatort anwesend“ gewesen. Shamkhani warf der iranischen Exil-Oppositionsbewegung Volksmujaheddin vor, gemeinsam mit dem israelischen Geheimdienst Mossad an dem Angriff beteiligt gewesen zu sein.