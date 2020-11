DFB-Spitze sprach Teamchef Löw das Vertrauen aus

Joachim Löw darf weitermachen. Deutschlands Rekord-Teamchef erhält vom DFB auch nach der geschichtsträchtigen 0:6-Nations-League-Niederlage in Spanien das Vertrauen und soll das Nationalteam bei der EM 2021 zum Erfolg führen. „Gemeinsam geht der Blick zielgerichtet und fokussiert auf die weitere EM-Vorbereitung im nächsten Jahr“, teilte der DFB nach mehreren Konferenzen am Montag mit. Der Ex-Coach der Wiener Austria und des FC Tirol ist seit mehr als 14 Jahren Bundestrainer.

Das DFB-Präsidium habe „einvernehmlich festgehalten, den seit März 2019 eingeschlagenen Weg der Erneuerung der Nationalmannschaft mit Bundestrainer Joachim Löw uneingeschränkt fortzusetzen“, hieß es in einer Aussendung. Löw gewann 2014 den WM-Titel, seit dem Gruppen-Aus bei der WM 2018 in Russland wuchs die Kritik am Trainer. Das auch deshalb, da er routinierte Spieler wie Mats Hummels, Jerome Boateng und Thomas Müller aussortiert hatte.