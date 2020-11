Angriffe von Islamisten auf französische Soldaten in Mali

Radikale Islamisten haben in Mali Raketenangriffe auf französische Stützpunkte verübt. Innerhalb von wenigen Stunden seien am Montag die Basen in Kidal, Menaka und Gao beschossen worden, sagte ein französischer Militärsprecher. Es seien nur Schäden an einem Lager der Vereinten Nationen (UNO) in Kidal entstanden, Berichte über Verletzte lägen nicht vor. In einer Erklärung bekannte sich die Al-Kaida zu Angriffen auf die „französische Armee der Ungläubigen“.