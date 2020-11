Biden nominiert Ex-Fed-Chefin Yellen als US-Finanzministerin

Die frühere Notenbankchefin Janet Yellen soll als erste Frau der Geschichte die Spitze des US-Finanzministeriums übernehmen. Das Übergangsteam des gewählten US-Präsidenten Joe Biden gab am Montag die Nominierung der 74-jährigen Wirtschafts- und Finanzexpertin für den Spitzenposten bekannt. Biden stellte zugleich weitere Mitglieder seines künftigen Wirtschaftsteams vor. So soll die indischstämmige Neera Tanden die wichtige Budgetbehörde OMB im Weißen Haus leiten.

Die Präsidentin des Politikinstituts Center for American Progress wird den wichtigen Posten als erste US-Bürgerin mit südasiatischen Wurzeln übernehmen. Der Afroamerikaner Wally Adeyemo, der einst Präsident Barack Obama als Wirtschaftsberater diente, soll stellvertretender Finanzminister werden.

Die Ökonomin Cecilia Rouse soll den Rat der Wirtschaftsberater für den Präsidenten leiten - als erste Afroamerikanerin und erst vierte Frau in der US-Geschichte, wie Bidens Übergangsteam hervorhob. Die Wirtschaftsexperten Jared Bernstein und Heather Boushey sollen dem Beratergremium ebenfalls angehören.

Biden erklärte, das Team werde der von der Corona-Pandemie schwer getroffenen US-Wirtschaft wieder auf die Beine helfen. „Während wir uns an die Arbeit machen, das Virus unter Kontrolle zu bekommen, wird dieses Team sofortige wirtschaftliche Hilfe für die US-Bevölkerung während dieser Wirtschaftskrise liefern und uns helfen, unsere Wirtschaft so aufzubauen, dass sie besser wird als je zuvor“, erklärte der 78-Jährige, der am 20. Jänner seinen Amtseid ablegen soll.