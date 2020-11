Bluttat in der Schweiz: Mordanklage gegen Österreicher

Die Tessiner Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen einen 34-jährigen Österreicher. Dem Mann wird vorgeworfen, im vergangenen Dezember einen 35-jährigen Schweizer in einer Pension in Lugano getötet zu haben. Wie die Tessiner Staatsanwaltschaft am Montag mitteilte, lautet die Anklage auf Mord, vorsätzliche Tötung und unterlassene Hilfeleistung.