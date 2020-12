Mehr als 20 Galerien bei Online-Kunstwoche „n-c.art“

Im Fokus steht dabei zeitgenössische Kunst. Initiator des digitalen Formats der Kunstvermittlung ist Istvan Szilagyi, Gründer und Geschäftsführer der international tätigen Wiener Digital-Agentur treat.agency. Das im Frühjahr in Wien gestaltete Format fand in weiterer Folge auf der ganzen Welt Anklang. So fanden laut Aussendung virtuelle Events unter anderem mit Galerien von Barcelona, Chicago, Dubai, Paris, Tokyo und Warschau statt.