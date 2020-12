Klimaüberwachungsdienst-Standort: Österreich unter Top-5

Österreich ist unter den Top-5 im Rennen um den neuen Standort für die Klimawandel- und Atmosphärenüberwachungsdienste des Europäischen Zentrums für mittelfristige Wettervorhersage (ECMWF), gaben das Klimaschutz- und das Bildungsministerium am Dienstag bekannt. Derzeit sind diese Dienste in Reading (Großbritannien) angesiedelt, wegen des Brexit wird innerhalb der EU ein neuer Standort benötigt. Die Entscheidung wird am 9. Dezember von allen EU-Mitgliedsstaaten getroffen.

Das European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) mit Sitz in Reading ist eine 1975 gegründete zwischenstaatliche Organisation, die von 34 Staaten, darunter Österreich, getragen wird. Die Vorhersagen des Zentrums bilden das Kernstück der meisten Wetterprognosen in Europa.

Zu den Aufgaben des ECMWF zählt auch der Betrieb von zwei Diensten des Erdbeobachtungsprogramms „Copernicus“ der EU und der Europäischen Weltraumorganisation (ESA). Bei diesen beiden Diensten, die mit rund 65 Mio. Euro pro Jahr über den EU-Haushalt finanziert werden, geht es um die Überwachung des Klimawandels sowie der Atmosphäre inklusive CO2-Monitoring.

Ihre Daten würden helfen, „den Klimawandel besser zu verstehen und die richtigen Maßnahmen im Kampf gegen die Klimakrise zu treffen“, so Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne). Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) betonte, dass die Ansiedlung der „Copernicus“-Dienste „für die österreichische wissenschaftliche Community starke Unterstützung in Fragen der Anpassung an den Klimawandel und die möglichen Minderungsmaßnahmen bedeuten würde“. Für Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) ist „Wien der beste Standort für die Copernicus Dienste: Lebenswert, stabil, sicher und wissenschaftlich hervorragend aufgestellt“.