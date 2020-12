Waren mit viel Luft nach oben: Die dreistesten Mogelpackungen des Jahres

An sich ist Flexibilität wünschenswert. Außer man trifft im Supermarktregal auf sie. Dort findet der Konsument vermeintlichen Marchfeld-Broccoli, der nicht etwa nahe Wien gedieh, sondern in Ecuador. Natur-Thunfisch schwimmt statt in Wasser in Aromen und Kürbiskern-Pes­to besteht nur zu einem Prozent aus Kürbiskernen.