Vulkan Semeru in Indonesien erwacht - Hunderte fliehen

Im Osten Javas ist der Vulkan Semeru erwacht und hat glühend heiße Gase und vulkanisches Material ausgespien. Mehr als 550 Menschen in der Umgebung mussten aus ihren Häusern fliehen, wie die Katastrophenschutzbehörde mitteilte. Zunächst gab es keine Berichte über Verletzte, doch die Anrainer bräuchten dringend Masken und Lebensmittel, sagte ein indonesischer Behördensprecher am Dienstag. Soldaten und Polizei seien im Einsatz, um sie zu versorgen.

In den vergangenen Tagen gab es bereits eine Serie von Eruptionen des Vulkans Lewotolo auf der Insel Lembata östlich von Bali. 3000 Menschen wurden in Sicherheit gebracht. Gleichzeitig wurde die Warnstufe in der Region erhöht.