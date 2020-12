Gwiggner zieht sich als Bezirksobmann aus dem Bauernbund zurück

Wörgl, Innsbruck – Ein Generationswechsel steht bei der Bezirksbauernbundwahl, die derzeit digital stattfindet, bevor. Johann Gwiggner aus Wildschönau wird nicht mehr für den Bezirk Kufstein kandidieren. „Nach 24 Jahren als Bezirksbauernobmann ist es für mich an der Zeit, mich zurückzuziehen, um die Interessenvertretung der Landwirtschaft im Bezirk in jüngere Hände zu legen“, so Hans Gwiggner.