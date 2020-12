Amazonas-Regenwald wird im Rekordtempo zerstört

Brasilia – Die Zerstörung des brasilianischen Amazonas-Regenwaldes schreitet immer schneller voran und nimmt bedrohliche Ausmaße an: Wie aus einer am Montag veröffentlichten Auswertung von Satellitenbildern der brasilianischen Weltraumbehörde Inpe hervorgeht, wurde innerhalb eines Jahres so viel Regenwald vernichtet wie zuletzt vor zwölf Jahren. Umweltorganisationen wie der WWF und Greenpeace üben daher scharfe Kritik an Brasiliens rechtsextremem Staatschef Jair Bolsonaro und heben die Bedeutung des Amazonas-Regenwaldes für das Weltklima hervor.