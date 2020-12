„Schlimmstenfalls Skigebiete zu und viel Schnee": Klinik warnt vor Skitouren

Innsbruck – Versagt die Lunge, ist die so genannte extrakorporale Membranoxygenierung (ECMO) oft die letzte Rettung. Vereinfacht erklärt, reichern die dabei eingesetzten Geräte das Blut mit Sauerstoff an und übernehmen quasi das Atmen für die Patienten. Eine solche Behandlung benötigen in Tirol derzeit hauptsächlich Menschen mit schwerem Corona-Verlauf. Allerdings werden so oft auch Lawinenverschüttete therapiert. Das sorgt derzeit in der Innsbrucker Klinik für Kopfzerbrechen.