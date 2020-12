Österreich stoppt Einreisen in den Weihnachtsfeiertagen

Leere Skipisten in der Axamer Lizum – so sieht es vorerst noch in allen Tiroler Skigebieten aus.

Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) hat sich unterdessen im Bayerischen Rundfunk erneut gegen die von Deutschland und Italien geforderte Schließung von Skigebieten bis nach dem Jahreswechsel ausgesprochen. „Wir lassen uns sicher nicht von einem anderen Land vorschreiben, wann wir was öffnen.“ Auch Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) meldete sich zu Wort. Österreich sei europaweit das Land mit der sechstgrößten Abhängigkeit vom Tourismus, in Tirol hingen 10 Prozent der regionalen Wertschöpfung direkt vom Wintertourismus ab. „Wer hier leichtfertig aus dem Ausland zuruft, den Tourismus zu sperren, weiß nicht, wovon er spricht“, so Blümel, der aber Öffnungen abhängig von den Infektionszahlen sieht.

Allerdings plant die Bundesregierung trotz der verbalen Kämpfe mit den EU-Nachbarn jetzt selbst strenge Einreisebeschränkungen für die Weihnachtsfeiertage, die einem Urlaubs-Verbot gleichkommen. All jene Einreisenden, die aus Staaten mit einer 7-Tages-Inzidenz von mehr als 100 (pro 100.000 Einwohner) nach Österreich kommen, müssen zehn Tage in Quarantäne. Und das sind derzeit praktisch alle Länder, auch Deutschland. Die Maßnahme soll vor Weihnachten in Kraft treten und mindestens bis 10. Jänner andauern. Aus der Quarantäne sollen sich Betroffene nach fünf Tagen freitesten können.

Bayern rief die anderen Alpenländer erneut auf, die Pisten auch über Weihnachten und Silvester nicht zu öffnen – auch wenn sich „unsere Freunde“ in Österreich und der Schweiz jede Einmischung verbitten würden, so Bayerns Staatskanzleichef Florian Herrmann. Wer aus Bayern trotzdem fahre, müsse in Quarantäne. Frankreich kündigte „restriktive und abschreckende“ Maßnahmen für all jene an, die trotz Warnungen in einen Auslandsurlaub fahren wollen. Aus Oberitalie­n kommen indes Rufe nach einer Schließung der Grenze während der Weihnachtszeit, sollte es zu keiner gesamteuropäischen Einigung über ein Skiverbot kommen. Es müsse verhindert werden, dass Italiener zu offenen Skipisten etwa nach Österreich, in die Schweiz oder nach Slowenie­n fahren, so der Präsident Liguriens, Giovanni Toti. Die Schweiz kündigte an, dass die Skilifte über die Weihnachtsfesttage weiterhin offen bleiben würden. (va, APA)