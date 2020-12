Künstlerische Abrissbirnen: Leerstand kreativ genutzt

Innsbruck – In Innsbruck dürften wohl rund 2000 Wohnungen schon seit mehr als zwei Jahren leer stehen. Diese Zahl erhob die Stadt Anfang dieses Jahres. Der tatsächliche (inklusive kurzfristige) Leerstand dürfte freilich deutlich höher sein. Seit einigen Monaten stand auch das Haus in der Hinterwaldnerstraße in Hötting leer. Bis am 15. Oktober vier Tiroler Künstlerinnen und Künstler eingezogen sind. Für knapp vier Monate. Im Rahmen des Projekts „Ein.Klang“ sind drei Ateliers in bester Lage entstanden. Und: Kunst und Bauwirtschaft sollen dort auch weiterhin in Einklang stehen.