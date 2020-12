Sri Lanka ließ über 600 Häftlinge nach Aufstand frei

Nach einem Häftlingsaufstand wegen Coronavirus-Fällen in einem überfüllten Gefängnis hat Sri Lanka über 600 Gefangene freigelassen. Staatschef Gotabaya Rajapaksa begnadigte am Dienstag 637 Häftlinge im ganzen Land. Tausende weitere Untersuchungshäftlinge würden ebenfalls gegen Kaution freikommen, kündigte Justizminister Ali Sabry an. Die Regierung reagiert damit auf das Problem der Überfüllung in vielen Gefängnissen in dem südasiatischen Land.

Bei dem Häftlingsaufstand am Sonntag in Colombo waren neun Insassen getötet und 113 verletzt worden. Die Aufseher hatten auf die Häftlinge geschossen, die wegen der um sich greifenden Corona-Infektionen ihre Freilassung verlangten.

Angesichts eines Anstiegs an Corona-Infektionen hatte es in Sri Lankas Gefängnissen in den vergangenen Wochen immer wieder Unruhen gegeben. Etwa 1.200 Insassen haben sich bisher mit dem neuartigen Coronavirus angesteckt. Rund 30.000 Menschen sind in Sri Lanka in Haft - fast drei Mal so viele Menschen, wie die Anstalten im Land eigentlich aufnehmen dürften.