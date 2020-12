Vier Menschen bei Attacke mit Auto in Trier getötet

Bei der Attacke mit einem Auto in Trier gibt es vier Tote. Der Lenker eines SUV hat am Dienstag in einer Fußgängerzone mehrere Menschen überfahren und dabei vier getötet, darunter ein neun Monate altes Baby. Das teilte die Polizei am Dienstagabend mit. Mehrere Menschen wurden teils schwer verletzt. Hinweise auf einen politischen Hintergrund lagen zunächst nicht vor. Beamte nahmen unmittelbar nach der Tat einen 51-jährigen Deutschen fest und stellten den Wagen sicher.