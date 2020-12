Macron und Guterres leiten Hilfskonferenz für den Libanon

Zum zweiten Mal im laufenden Jahr hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron am Mittwoch zu einer internationalen Hilfskonferenz für den krisenerschütterten Libanon eingeladen. Die Videokonferenz soll nach Angaben aus dem französischen Präsidialamt von UNO-Generalsekretär António Guterres und Macron geleitet werden.

Der 42-Jährige hatte längerfristige Hilfe für das kleine Mittelmeerland stets an Reformen geknüpft. Bei der Explosion in Beirut am 4. August waren mehr als 190 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 6.000 Menschen wurden verletzt, etwa 300.000 obdachlos.