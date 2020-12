Innsbruck –Das Immissionsschutzgesetz Luft, kurz IG-L, gibt die Richtung vor. Also jene Grenzwerte für Luftschadstoffe, die es übers Jahr gesehen einzuhalten gilt. Dabei geht es in erster Linie um die Stickstoffdioxid-Werte (NO2). Diese werden in Tirol hauptsächlich entlang der Autobahnen gemessen – und überschritten. Weil eben der Straßenverkehr nachweislich zu den Hauptverursachern zählt. Hausbrand und Industrie sind nachgereiht.