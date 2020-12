Wintergastgärten jetzt bis 2024 gesichert, Stadtklima im Fokus

Nach einer Grobanalyse hat die Stadt Innsbruck nun auch eine Detailanalyse zum Stadtklima in Auftrag gegeben. Ziel ist es, nötige Anpassungsmaßnahmen an den Klimawandel – etwa Begrünungen, weiße Dächer, Baumpflanzungen, Wasserflächen oder Rasengleise für Straßenbahnen – zu prüfen und umzusetzen. Dazu soll auch eine „Planungshinweiskarte“ mit konkreten Empfehlungen erarbeitet werden. Der Stadtsenat beschloss mehrheitlich, den Auftrag an den Bestbieter, die Firma Weatherpark GmbH, zu vergeben. Die Kosten belaufen sich auf ca. 124.000 Euro. Mit der Analyse werde ein Antrag der SPÖ aus 2018 umgesetzt, freut sich StR Elisabeth Mayr.