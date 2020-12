In Teilen Österreichs große Schnee- und Regenmengen erwartet

Der Winter kommt am Freitag im Teilen Österreichs mit voller Wucht: Im Süden und Westen des Landes ist teilweise mit sehr großen Schnee- und Regenmengen sowie Föhnsturm zu rechnen. Probleme sind auf Straßen, Bahnlinien und in der Stromversorgung möglich, warnte die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). Trotz Wintereinbruchs und Lockdowns rechnet der Schnellstraßenbetreiber Asfinag mit viel Verkehr.

Diese Woche prägen zwei Tiefdruckgebiete über Oberitalien das Wetter in Österreich. Das erste Italien-Tief bringt bis Donnerstag keine ungewöhnlich großen Niederschlagsmengen, aber in vielen Regionen den ersten Schnee bis in tiefe Lagen. Am meisten Neuschnee kommt laut ZAMG-Prognose bis Donnerstag im Süden Österreichs zusammen. Hier schneit es im Gebiet von Osttirol über Kärnten und den Großteil der Steiermark bis zum Südburgenland zehn bis 20 Zentimeter. Auch im Flachland, wie im Raum Wien, sind am Donnerstag erstmals Schneeflocken möglich, es kann für eine dünne Schneedecke reichen. Anfangs besteht am Donnerstag stellenweise auch die Gefahr von Glatteis durch gefrierenden Regen.

Das zweite Italien-Tief fällt deutlich intensiver aus: „Es steuert vom Mittelmeer feuchte und milde Luft an die Südseite der Alpen und hier schneit und regnet es von Freitag bis Montag ohne größere Pausen“, berichteten die ZAMG-Meteorologen. Die größten Niederschlagsmengen würden dabei in Oberkärnten und in Osttirol sowie im Bereich des Tiroler Alpenhauptkamms fallen - mit etwa 100 bis 200 Liter pro Quadratmeter, vereinzelt auch mehr. Die Schneefallgrenze schwanke je nach Region und Intensität des Niederschlags stark zwischen Tallagen und über 1.500 Meter Seehöhe.

Auf den Bergen fallen laut Prognose vom Mittwoch im Gebiet von Oberkärnten über Osttirol bis zum Tiroler Alpenhauptkamm von Freitag bis Montag ein bis zwei Meter Neuschnee. „Vereinzelt kann es hier auch mehr als zwei Meter schneien, außerdem kommt es durch den Föhnsturm zu starken Schneeverwehungen und die Lawinengefahr steigt“, hieß es.

Die genaue Prognose der Schneemengen in den Niederungen sei durch das Schwanken der Schneefallgrenze schwierig, da es in vielen Regionen von Freitag bis Montag einen Wechsel von Schneefall und Regen gibt. „Am meisten schneit es in den Tälern in Osttirol und in Oberkärnten (speziell im Lesachtal und im Oberen Mölltal) - hier sind von Freitag bis Montag etwa 70 bis 130 Zentimeter Neuschnee möglich. Aber auch in Vorarlberg und in Nordtirol sowie im Pinzgau, Pongau und Lungau kann es am Freitag und am Wochenende zeitweise stark schneien, mit Neuschneemengen zwischen 20 und 60 Zentimeter“, berichtete die ZAMG.

Die großen Schnee- und Regenmengen können am Freitag und am Wochenende Probleme durch umstürzende Bäume und kleinräumige Überschwemmungen bringen, besonders in Oberkärnten und in Osttirol sowie in Nordtirol im Bereich des Alpenhauptkamms (Ötztal, Stubaital, Brenner, Wipptal, hinteres Zillertal). Sperren von Straßen und Bahnlinien seien möglich sowie Unterbrechungen der Stromversorgung. Auch der Föhnsturm kann am Wochenende Probleme bringen. Er erreicht den Berechnungen zufolge auf den Bergen deutlich über 100 km/h und kann auch in den Tälern der Alpennordseite durchgreifen, mit etwa 70 bis 100 km/h.

Die Asfinag sieht ihre Mitarbeitenden in den 42 Autobahnmeistereien trotz Coronakrise gut auf den Wintereinsatz vorbereitet und „jederzeit einsatzbereit“, wie Geschäftsführer Stefan Siegele sagte. Präventivmaßnahmen wie die vorbeugende Streuung seien bereits voll angelaufen. „Indem wir feuchtes Salz streuen, bevor Niederschlag einsetzt, verhindern wir, dass sich Raureif, Regen oder Schnee an der Fahrbahn festsetzt. Der Untergrund bleibt griffig und bei starkem Schneefall wird die Räumung so erleichtert“, erklärte Heimo Maier-Farkas, Leiter der Asfinag-Autobahnmeistereien. Zugleich wurde in einer Aussendung an die Verkehrsteilnehmer appelliert: „Nur mit winterfitten Fahrzeugen fahren!“ sowie „Tempo reduzieren und Abstand halten!“.