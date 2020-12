Axams – Unter dem Basketballkorb im Lindensaal in Axams steht ein Stuhl. Die mit einem weißen Overall, Maske, Schutzbrille und schwarzen Einweghandschuhen ausgerüstete Frau sagt freundlich, ich möge mich doch setzen. „Hallo, ich bin die Andrea. Dein erster Test?“ Ja. „Irgendwelche Erkrankungen? Nimmst du Medikamente ein?“ Nein. „Bekommst du leicht Nasenbluten?“ Nein. „Gut. Dann kannst du jetzt deine Maske abnehmen. Leg den Kopf bitte zurück, bis in meine Hand und schau nach oben“, sagt sie, lässt sich von ihrer Kollegin das etwa zehn Zentimeter lange Wattestäbchen, so genannte Abstrichtupfer, reichen und setzt es an meinem Nasenloch an.