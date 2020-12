Innsbruck – So weit kann man den Mund gar nicht aufreißen, um die Stelle im Spiegel zu sehen, wo der Antigentest gemacht wird. „Man fährt mit dem Stäbchen durch die Nase in den hinteren Rachen und dort mit dem Bürstenkopf mehrmals auf und ab“, erklärt Ernst Waldhart. Er ist praktischer Arzt in Serfaus und hat bereits Hunderte Antigentests abgenommen. Die Region am Sonnenplateau fährt eine eigene Teststrategie. Getestet wurden in den letzten Monaten vordergründig Menschen mit Symptomen.