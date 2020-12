Tag der Menschen mit Behinderung: „Barrierefreiheit ist immer wieder bedroht“

Innsbruck – Anlässlich des heutigen internationalen Tages der Menschen mit Behinderung erinnert der Österreichische Zivilinvalidenverband (ÖZIV) Tirol an die Bedeutung von Barrierefreiheit und warnt: „Barrierefreiheit ist immer wieder bedroht.“ Denn trotz essenzieller Bedeutung für die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderungen werde die Umsetzung von Barrierefreiheit regelmäßig von der Politik missachtet. „Obwohl wir in den Tiroler Baugesetzen noch einen relativ guten Standard an Barrierefreiheit verankert haben, fehlt es aber oft an der Konsequenz in der Umsetzung und es gibt immer wieder Interessengruppen, die diese wichtigen Normen aufweichen wollen“, kritisiert ÖZIV-Tirol-Geschäftsleiter Hannes Lichtner.