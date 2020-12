Regierung verkündet Quarantäne-Regelungen mit Ausnahmen

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) kündigte am Mittwoch an, dass die Quranatäne-Pflicht für Einreisende nach Österreich spätestens ab Mitte Dezember gelten werde. Ausnahmen soll es beispielsweise für Geschäftsreisende oder Pendler geben. Damit will die Regierung die Silvesterparty in Prag oder Besuche in den Herkunftsländern von Familien am Balkan mit extrem hohen Ansteckungsniveau verhindern. Die Quarantäne soll 10 Tage umfassen.