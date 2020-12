Aufklärung um Corona-Fälle im Mürztaler Pflegeheim begonnen

Nach zahlreichen Coronavirus-Infektionen und dem Einrücken des Bundesheeres in einem Pflegeheim in St. Lorenzen im Mürztal hat nun die Aufklärung der Ursachen begonnen: Die Staatsanwaltschaft Leoben hat Ermittlungen wegen Vernachlässigung und Gefährdung von Personen mit übertragbaren Krankheiten eingeleitet. Der Betreiber, der Arbeitersamariterbund Steiermark, will bei der Aufklärung helfen und hat die Pflegedienstleiterin gekündigt, hieß es am Mittwoch.

Der Sprecher der Staatsanwaltschaft Leoben, Andreas Riedler, bestätigte am Mittwoch Medienberichte, wonach eine Sachverhaltsdarstellung der Bezirkshauptmannschaft Bruck-Mürzzuschlag bezüglich der Zustände in dem obersteirischen Pflegeheim eingelangt ist. Unter Verdacht stehen Verantwortliche des Pflegeheims. Riedler sagte zur APA, dass ein Anfangsverdacht bestehe und daher das Landeskriminalamt mit Ermittlungen betraut werde.

Peter Scherling, Geschäftsführer der Seniorenkompetenzzentren des Arbeitersamariterbundes, der auch das betroffene Heim betreibt, kündigte am Mittwoch an, bei der Aufklärung der Ursachen für den Covid-Ausbruch mitzuhelfen. Die Mitarbeiter sollen „so rasch wie möglich“ wieder vom Bundesheer die Aufgaben übernehmen. Er betonte, dass man bisher immer sehr gut mit dem Land Steiermark zusammengearbeitet habe und er bedankte sich beim Bundesheer für den raschen Einsatz und die Hilfe. Der Arbeitersamariterbund Steiermark führt insgesamt acht Heime, von denen seinen Angaben zufolge vier völlig frei von Covid-19 sind. In den anderen Heimen - bis auf St. Lorenzen - habe man „die Lage im Griff“.

Die steirische Pflege- und Patientenombudsfrau Michaela Wlattnig betonte indessen, dass es in St. Lorenzen „um eine sachliche Prüfung zur Klärung und Sicherung der Bedürfnisse der Betroffenen und Angehörigen“ gehe. Sie sei in ständigem engen Kontakt mit allen involvierten Stellen, eine lückenlose Aufklärung sei unabdingbar.

Laut steirischen Medien haben in dem Heim teils chaotische Zustände geherrscht. So habe offenbar erst das Heer eine räumliche Trennung zwischen den Nichtinfizierten und den coronavirus-positiven Heimbewohnern eingerichtet. Die Verpflegung der Heimbewohner werde weiter über den Arbeitersamariterbund abgewickelt.

Die Pflege-Sprecherin der FPÖ im steirischen Landtag, Helga Kügerl, will eine genaue Untersuchung der Zustände. „Die Missstände in Pflegeheimen erfordern eine unabhängige Untersuchungskommission“, meinte die Mandatarin. Die jüngsten Vorfälle im Mürztaler Pflegeheim stünden sinnbildlich für Problemstellungen hinsichtlich des Schutzes der älteren Bevölkerung in der aktuellen Pandemie. Eine externe Untersuchungskommission sollte die Situation um die getroffenen Coronavirus-Schutzmaßnahmen in steirischen Pflegeheimen aufarbeiten.