17-Jährige fuhren auf Lkw-Anhängerachse von Bosnien nach OÖ

Die Burschen schilderten den Beamten, sie hätten die vergangenen Monate in Bosnien-Herzegowina verbracht und wollten nach Paris. Allerdings hätten sie kein Geld für die Reise gehabt. Sie seien daher unter den Anhänger geklettert und bis Österreich mitgefahren. Als der Fahrer auf dem Rastplatz in Oberösterreich eine Pause einlegte, kletterten sie herunter. In welchem Land sie sich befanden, wussten die jungen Männer nicht. Sie wurden vorläufig festgenommen.